Путин возвращает миллионы русских домой. Первые успехи репатриации.

Странно, что народ это признавать не хочет. А мы еще удивляемся украинцам, которые предали всё-и кровь, и память, и историю.. И ХОТЬ ТРЕСНИ, ПРИЗНАВАТЬ ЭТОГО НЕ ХОТЯТ! Как говорит Путин- братья же, один народ. Тот же переворот в 2014 году на Майдане, что и в России в 1991 году. Но Россия за 33 года стала выкарабкиваться, а Украина-погружаться. Вместе со всем Западом. На Европу идет Перестройка. И как её переживут жители борделевского садика, еще неизвестно. Потеряют ли достоинство или нет... Энергии маловато для большого озверения, избаловались. Будем посмотреть.

А

Александр

Из русских старательно выжигали их историческую память. Мало найдется семей, в которых расскажут о прадедах и прапрадедах. Но Россия интересна тем, что даже пришлые правители становились российскими ультра патриотами, принимали православие и в его традициях воспитывали своих наследников. С другой стороны, в России всегда с уважением относились к другим народам, их истории и традициям. Но сегодня историю страны свели либо к сталинским репрессиям, либо к победам. А русский человек формировался и закалялся веками развития государства Российского. Поэтому во все времена на его защиту первыми вставали не правители, а русские всех слоев общества. И в этом основа жизнестойкости страны. Поэтому надо изучать и ценить каждый миг ее истории, а не поливать грязью и унижать своих соплеменников. Но сегодня мы опустились до «голых вечеринок» и беглых клоунов, извергающих из своих вонючих пастей грязь на Россию и ее народ. Тенденция репатриации русских говорит, как раз, о неистребимости сформированного веками русского духа. Покинувшие страну русские, даже родившиеся за рубежом, все равно русские, и тянутся на свою родину, чтобы укреплять и защищать ее. Если у нас поняли это, значит, не все потеряно.