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Отсутствие мышления у избалованных детишек элиты

Отсутствие мышления у избалованных детишек элиты

soullaway soullaway Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько весят 50 миллионов рублей? А какую площадь они занимают? Стол? Шкаф? Сундук? На самом деле это немного.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Всё правильно! Они не только БУДУТ занимать ответственные должности, они их УЖЕ занимают! Потому мы наблюдаем в руководителях государства людей, которые хамски относятся к людям, безответственно выполняют свои обязанности и вообще. своими действиями ведут к развалу государства, т.к. в семье их научили тому, что свой карман важнее судьбы страны!
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