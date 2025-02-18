soullaway soullaway Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько весят 50 миллионов рублей? А какую площадь они занимают? Стол? Шкаф? Сундук? На самом деле это немного.
Отсутствие мышления у избалованных детишек элиты
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Всё правильно! Они не только БУДУТ занимать ответственные должности, они их УЖЕ занимают! Потому мы наблюдаем в руководителях государства людей, которые хамски относятся к людям, безответственно выполняют свои обязанности и вообще. своими действиями ведут к развалу государства, т.к. в семье их научили тому, что свой карман важнее судьбы страны!
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