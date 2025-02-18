Отсутствие мышления у избалованных детишек элиты

Вячеслав Денисов

Всё правильно! Они не только БУДУТ занимать ответственные должности, они их УЖЕ занимают! Потому мы наблюдаем в руководителях государства людей, которые хамски относятся к людям, безответственно выполняют свои обязанности и вообще. своими действиями ведут к развалу государства, т.к. в семье их научили тому, что свой карман важнее судьбы страны!