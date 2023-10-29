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Народный шоколад «Алёнка» стал халяльным

Народный шоколад «Алёнка» стал халяльным

Юрий Кот Недавно сразу несколько российских производств объявили о получении сертификата на выпуск халяльной продукции.

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Комментарии
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елена куприянова
Нашли с кем общаться, чухонка кроме срачи о нашей Родине ничего писать не может. Дерьмо только к дерьму тянет, а чухонку только к яме с отходами.
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1 д.
Оксана Иванова
&quot;Аленка&quot; стала просто отвратительной на вкус, как и большинство российского шоколада,особенно того, куда влезли западные бренды
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8 час.
Оксана Иванова
таки оно как &quot;кошерное&quot;)))
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8 час.

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