Юрий Кот Недавно сразу несколько российских производств объявили о получении сертификата на выпуск халяльной продукции.
Народный шоколад «Алёнка» стал халяльным
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
елена куприянова
Нашли с кем общаться, чухонка кроме срачи о нашей Родине ничего писать не может. Дерьмо только к дерьму тянет, а чухонку только к яме с отходами.
Ответить
1 д.
Оксана Иванова
"Аленка" стала просто отвратительной на вкус, как и большинство российского шоколада,особенно того, куда влезли западные бренды
Ответить
8 час.
Оксана Иванова
таки оно как "кошерное")))
Ответить
8 час.
Свежие комментарии