После гибели подростка под колесами подмосковной электрички у его отца случился инфаркт

Как стало известно “МК”, драма развернулась на глазах у десятков людей в воскресенье вечером. Парень в наушниках спрыгнул перед пешеходным переходом с велосипеда, дождался, когда проедет поезд в сторону Москвы, и пошел с другими пешеходами по прогнившему деревянному настилу.
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