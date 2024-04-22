После гибели подростка под колесами подмосковной электрички у его отца случился инфаркт

Как стало известно “МК”, драма развернулась на глазах у десятков людей в воскресенье вечером. Парень в наушниках спрыгнул перед пешеходным переходом с велосипеда, дождался, когда проедет поезд в сторону Москвы, и пошел с другими пешеходами по прогнившему деревянному настилу.