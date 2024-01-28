Российское оружие в руках ХАМАС — серьезный аргумент для оппонентов

Несмотря на многолетнюю блокаду, ХАМАС удалось накопить гигантский запас оружия, пишет Kayhan. В его арсенале — самые разные образцы, от иранских дронов-смертников до гранатометов и кустарных зенитно-ракетных комплексов.
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