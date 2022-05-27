Студентам рассказали, как трудоустроиться после вуза

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», эксперт в HR-отрасли Юлия Санина рассказала, что поиск работы после окончания высшего учебного заведения в особенности без опыта работы является довольно сложной задачей.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», эксперт в HR-отрасли Юлия Санина рассказала, что поиск работы после окончания высшего учебного заведения в особенности без опыта работы является довольно сложной задачей.
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