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Студентам рассказали, как трудоустроиться после вуза

Студентам рассказали, как трудоустроиться после вуза

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», эксперт в HR-отрасли Юлия Санина рассказала, что поиск работы после окончания высшего учебного заведения в особенности без опыта работы является довольно сложной задачей.

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