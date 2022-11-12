Юрист дал совет по борьбе с шумными соседями

Решение конфликта с шумными соседями в суде отнимает много ресурсов. Но, если наладить отношения не выходит, для подачи жалобы нужны доказательства правонарушений, считает глава московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры» Александр Арутюнов.