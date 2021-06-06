Гудков сбежал из России на Украину - может скоро погибнуть

Спички - не игрушкаПолитикаГудков сбежал из России на Украину - может скоро погибнутьНикуда бы Дмитрий Гудков, конечно же, не сбежал, если бы его не отпустили специально, чтобы не делать из него мученика.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIgor SemirechenskiyА то! Ведь разве громче всех не стенают именно те, на ком тоже шапка пятой колонны горит, не так ли? Жаль, конечно, бедолаг, но ведь знали, что кормятся в забугорном совете нечестивых, так что, увы, поделом. Да ведь и практика показывает, что начиная с отца Меня, Юрия Щекочихина, Дмитрия Холодова, Ивана Кивилиди и других либеральных активистов в их гибели прежде всего повинны их соратники, вольно или невольно науськивая всякую шваль на оных несчастных, уж очень нужны пятой колонне мученики, за которых самые щедрые подачки из-за бугра и отслюниваются, разве не так? Так что оные сами себя и приуготовили наилучшим образом на роль очередного мученика по старым цэрэушным рецептам, чай не бином Ньютона это понять-то?Александр НагоровЧто это вы приплели Александра Меня и Дмитрия Холодова? Ни тот, ни другой к Западу отношения не имели. Если с убийством Александра Меня загадка до сих пор, то с Холодовым очевидно. Никто сейчас не вспоминает информацию о том, что ожидал увидеть Холодов в злополучном чемоданчике, переданным от имени сотрудника ФСК. А я прекрасно помню: данные о подготовке чеченских боевиков на базе ГРУ. Помните Шамиля Басаева?Igor SemirechenskiyУвы, но и Вам также под силу сделать правильные выводы о гибели оных, если спросите сам себя, кому это было выгодно? Так что "Учись, сынок, науки сокращают нам опыты быстротекущей жизни!", если хоть Пушкина-то в школе учили, а не бегали с уроков у интуристов жвачку клянчить, что и ныне забугорные печеньки на Майдаунах да Болотных... Александр ТурчинСкорее бы уже кончили!БОБорис ОсиповАндрей БаканинЕщё одна жертва и причина для санкций. Да и хрен с ним!Igor SemirechenskiyА разве громче всех не стенают именно те, на ком тоже шапка пятой колонны горит, не так ли? Жаль, конечно, бедолаг, но ведь знали, что кормятся в забугорном совете нечестивых, так что, увы, поделом. Да ведь и практика показывает, что начиная с отца Меня, Юрия Щекочихина, Дмитрия Холодова, Ивана Кивилиди и других либеральных активистов в их гибели прежде всего повинны их соратники, вольно или невольно науськивая всякую шваль на оных несчастных, уж очень нужны пятой колонне мученики, за которых самые щедрые подачки из-за бугра и отслюниваются, разве не так? Так что оные сами себя и приуготовили наилучшим образом на роль очередного мученика по старым цэрэушным рецептам, чай не бином Ньютона это понять-то? Комментировать
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