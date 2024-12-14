Брянская Госавтоинспекция из-за снегопада перешла на усиленный режим работы

На данный момент сотрудники ведомства проводят мониторинг состояния дорог, организуют регулирование движения в зонах повышенной аварийности, а также помогают автомобилистам, попавшим в сложные ситуации на дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии