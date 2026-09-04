Britain Faces a North Sea Crossroads as Jackdaw and Rosebank Await Approval

The impending decision by the UK government over whether to approve the Jackdaw and Rosebank fields will mark a pivotal moment in the history and future of the North Sea.
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