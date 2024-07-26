РУССКАЯ НАЦИОНА...
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  • Николай
    Как можно гордиться этой педерастично-поносной тряпкой!?За что воюют «укр...
  • Владимир Карпов
    +++!!!За что воюют «укр...
  • Воробей
    Интересное размышление о причинах феномена воинственного свидомизма, который явно более широк, чем банальная маргинал...За что воюют «укр...

За что воюют «украинцы»?

За что воюют «украинцы»?

Они должны сдаться Богу и вновь стать русскими Кавычки в заглавии можно было бы и не применять, но я сразу хочу сказать, что предки любого «украинца» во втором, третьем, ну в крайнем случае в пятом поколении не знали о себе, что они «украинцы».

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Комментарии
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В
Воробей
Интересное размышление о причинах феномена воинственного свидомизма, который явно более широк, чем банальная маргинальная бандеровщина. Действительно, вырисовывается картина наказания свыше, как чего-то не очень рационально объяснимого.
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16 час.
Владимир Карпов
+++!!!
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7 час.
Н
Николай
Как можно гордиться этой педерастично-поносной тряпкой!?
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2 час.

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