За что воюют «украинцы»?

Они должны сдаться Богу и вновь стать русскими Кавычки в заглавии можно было бы и не применять, но я сразу хочу сказать, что предки любого «украинца» во втором, третьем, ну в крайнем случае в пятом поколении не знали о себе, что они «украинцы».