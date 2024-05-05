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Игорь Григоренко о ЧМ: «Без сборной России не интересно. Будем смотреть Большой тур»

«Честно сказать, я не буду смотреть. Без нашей сборной мне не интересно. Наша сборная в последнее время всегда боролась за призовые места.

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