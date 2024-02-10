В Смоленске ликвидируют МУП «Плавательный бассейн «Дельфин»

Рассказываем, что стоит за самим понятием «ликвидация» и на что это повлияет Ликвидация МУП «Плавательный бассейн «Дельфин», о которой говорится в постановлении администрации Смоленска, не отразится на работе самого бассейна.
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