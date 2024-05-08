БЛОГЕР ИЗ УКРАИНЫ ПЕРЕШЛА НА "МОВУ" И БЫЛА НЕПРИЯТНО УДИВЛЕНА: "ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ МЕНЯ ПОНИМАТЬ

Тик-ток блогер по имени Даша объяснила, почему решила вновь выдавать контент на русском языке. Поначалу, рассказала она, надеялась, что, перейдя на украинский язык, с ней будут работать узнаваемые бренды, а охваты будут расти.
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