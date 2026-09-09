Страна и люди
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Страна и люди

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Венгрия вышлет десять российских дипломатов. "Разбор полётов" из нескольких источников

Венгрия вышлет десять российских дипломатов. "Разбор полётов" из нескольких источников

© AP Photo / Anna SzilagyiВенгрия.   БУДАПЕШТ,  - РИА Новости. Венгрия вышлет десять российских дипломатов, посла в Будапеште уже проинформировали об этом решении, сообщила глава МИД республики Анита Орбан в соцсети Facebook*.

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