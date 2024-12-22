Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михалыч
    Но Герасимов знает лучше: вспомните как он докладывал Верховному по всем теликам: Все хорошо прекрасная маркиза...."Меня ввели в заб...
  • HotRS
    Прорыв случился утром 6 августа, а Ахмат там с 7 августа. Я не нашел инфы, что Ахмат там был до 6 августа."Меня ввели в заб...
  • Юрий Золотарев
    Вперёд, Россия! Нужно, чтобы не только был "нервный тик" у "командиров ВСУ", но и колики в желудках у всей Гей-Ропы и...Харьковский фронт...

Мы говорим со всей ясностью: либо победа, в которой Шариат станет доминирующим, либо смерть ради его установления

Мы говорим со всей ясностью: либо победа, в которой Шариат станет доминирующим, либо смерть ради его установления

Сами аль-Урайди, одна из важных фигур Хуррас ад-Дина (филиал Аль-Каиды* в Сирии), дал чёткий сигнал аль-Джулани, говоря: "Мы говорим со всей ясностью: либо победа, в которой Шариат станет доминирующим, либо смерть ради его установления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх