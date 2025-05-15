Эколог Пукалов рассказал, что рост природных пожаров связан с изменением климата

Лесные пожары в российских регионах стали возникать раньше обычного. Как написала Общественная Служба Новостей, сейчас они бушуют в разных частях страны: в Забайкальском крае, Амурской области, Бурятии, Якутии и других регионах.
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