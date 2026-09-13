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В ДНР от ударов беспилотников ВСУ погибли три человека, в том числе подросток

В ДНР от ударов беспилотников ВСУ погибли три человека, в том числе подросток

В результате атак беспилотников в Донецкой Народной Республике 13 сентября трое человек погибли, двое пострадали.

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