В ДНР от ударов беспилотников ВСУ погибли три человека, в том числе подросток

В результате атак беспилотников в Донецкой Народной Республике 13 сентября трое человек погибли, двое пострадали.
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