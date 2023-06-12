ИЗВЕСТИЯ iz

6 702 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Ребята, БЕЙТЕ жидо-бандэрье поганое!!!!👍Helsingin Sanomat...
  • Anlrey Boracow
    Правильно Михаил Задорнов про америкосов говорил - НУ ОНИ И ДЕБИЛЫ!!! И этот Блин Кин типичный америкос, то есть попа...Блинкен заявил о ...
  • PPPOE082362
    Ляхи пообосрали колбасники от страха.Кору с деревьев жрать будете ссуки ,а на других грабить.В Германии испуга...

Трамп прибыл во Флориду для ответа на предъявляемые ему 37 пунктов обвинения

Трамп прибыл во Флориду для ответа на предъявляемые ему 37 пунктов обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Майами в понедельник, 12 июня, чтобы переночевать в отеле Trump National Doral перед посещением зала суда, где ему предъявят федеральное обвинение по 37 пунктам уголовного преступления, пишет CBS News.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх