Трамп прибыл во Флориду для ответа на предъявляемые ему 37 пунктов обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Майами в понедельник, 12 июня, чтобы переночевать в отеле Trump National Doral перед посещением зала суда, где ему предъявят федеральное обвинение по 37 пунктам уголовного преступления, пишет CBS News.
Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Майами в понедельник, 12 июня, чтобы переночевать в отеле Trump National Doral перед посещением зала суда, где ему предъявят федеральное обвинение по 37 пунктам уголовного преступления, пишет CBS News.
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