Американист Дудаков оценил последствия нового санкционного закона США

Новый санкционный закон США вряд ли радикально изменит американскую политику в отношении России, поскольку у главы Белого дома и сейчас есть широкие полномочия для введения ограничений, считает американист Малек Дудаков.
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