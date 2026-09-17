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Аргументы и Факты

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Американист Дудаков оценил последствия нового санкционного закона США

Американист Дудаков оценил последствия нового санкционного закона США

Новый санкционный закон США вряд ли радикально изменит американскую политику в отношении России, поскольку у главы Белого дома и сейчас есть широкие полномочия для введения ограничений, считает американист Малек Дудаков.

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