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Почему перед тренировкой полезно освободить кишечник?

Почему перед тренировкой полезно освободить кишечник?

Недавнее исследование доказало, что освобождение кишечника перед интенсивными физическими упражнениями может значительно повысить эффективность тренировкиЕсли вы обычный бегун или велосипедист, то вы, возможно, сталкивались с проблемами желудочно-кишечного тракта во время длительных тренировок или забегов.

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