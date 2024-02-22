Почему перед тренировкой полезно освободить кишечник?

Недавнее исследование доказало, что освобождение кишечника перед интенсивными физическими упражнениями может значительно повысить эффективность тренировкиЕсли вы обычный бегун или велосипедист, то вы, возможно, сталкивались с проблемами желудочно-кишечного тракта во время длительных тренировок или забегов.