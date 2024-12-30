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Поворот руля: 2024-й стал годом нового миропорядка

Поворот руля: 2024-й стал годом нового миропорядка

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин, ТАСС/Минобороны РФ, Global Look Press/Magdalena Miriam Tröndle/dpa, Создание "Орешника" де-факто означает появление в России не только новой сверхсовременной конструкторской и инженерной школы, за которой не способен угнаться Запад.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Притча на эту тему была: не помню там кто, обращается: Господи, помоги! А ему сверху на это отвечают: ну, ты бы хоть билет лотерейный купил!
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12 час.

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