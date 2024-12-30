Поворот руля: 2024-й стал годом нового миропорядка

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин, ТАСС/Минобороны РФ, Global Look Press/Magdalena Miriam Tröndle/dpa, Создание "Орешника" де-факто означает появление в России не только новой сверхсовременной конструкторской и инженерной школы, за которой не способен угнаться Запад.
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