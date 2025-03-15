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День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска в России отмечают 16 марта 2025 года

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска в России отмечают 16 марта 2025 года

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска в России отмечают 16 марта 2025 года Clickio16 марта в России отмечается день памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска — ярких примеров мужества и верности христианской вере.

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