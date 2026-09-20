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Экс-соратница Зеленского Мендель обвинила его в отказе от пяти мирных соглашений

Экс-соратница Зеленского Мендель обвинила его в отказе от пяти мирных соглашений

Владимир Зеленский с 2022 года отверг как минимум пять вариантов мирного урегулирования конфликта с Россией.

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