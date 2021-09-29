Из 1960-х с любовью: платья-трапеции, костюмы-двойки и комбинезоны с мини-шортами в коллекции Dior весна-лето 2022 Яркие цвета, геометричные принты и неожиданные миксы разных стилей – на Неделе моды в Париже прошел показ новой коллекции Dior весна-лето 2022.