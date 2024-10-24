Зеленский наехал на ООН после визита Гутерреша в Казань

Наехал на Организацию Объединенных Наций (ООН) из-за визита ее генерального секретаря Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казань президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в день ООН 24 октября в своем Telegram-канале.