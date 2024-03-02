Бундесвер пытается помешать распространению записи беседы немецких военных, обсуждавших удары по Крымскому мостуТо есть потомки фашистов обсуждают как бы по тихому с помощью своих ракет и своих (немецких) специалистов нанести удар по российской стратегической инфраструктуре.
Это называется - заметать следы
Комментарии
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radiofree RF
Пора послов отзывать.
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10 час.
Liudmila Kosteley
А я сразу НАПИСАЛА, что ЭТО ПРОВОКАЦИЯ. Какой РАЗВЕДЧИК БУДЕТ такое ГОВОРИТЬ, или ПИСАТЬ?!
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6 час.
Андрей Корпачев
Надо давить, требовать публичного расследования, как вариант объявить их в международный розыск, как террористов!
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5 час.
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