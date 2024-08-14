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Петербургский дневник

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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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