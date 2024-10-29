Юрий Баранчик. Консенсус элит как ширма для распада страны

Или закон один для всех, или страны не будет Конфликт в Коркино, вспыхнувший на почве бытовой уголовщины, мгновенно перерос в межнациональный конфликт, так как произошёл между русскими и цыганами, то есть между представителями коренного государствообразующего народа и нацменьшинством.