Премьер Японии покинул из-за скандала фракцию, которую возглавлял

Global Look Press/imagebroker/Ina Hesmer Премьер-министр Японии Фумио Кисида вышел из собственной фракции "Котикай", которую возглавлял до 7 декабря, из-за скандала, связанного с "откатами" депутатам и сокрытием средств фракциями партии.
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