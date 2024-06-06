Самара выбрала "Транс Авто" в качестве перевозчика для автобуса № 85

На последнем аукционе по выбору перевозчика для автобусного маршрута № 85, который проходит от 113 километра до площади Революции через Волгарь, единственным участником торгов стала компания "Транс Авто".
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