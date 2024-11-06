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СМИ2

Кустурица заявил об окончании своей музыкальной карьеры

Кустурица заявил об окончании своей музыкальной карьеры

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что завершил музыкальную карьеру. Последние концерты его группы прошли два года назад.

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