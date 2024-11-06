Кустурица заявил об окончании своей музыкальной карьеры

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что завершил музыкальную карьеру. Последние концерты его группы прошли два года назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Правительство РФ не намерено облегчать получение российского гражданства тем, кто ранее от него отказался
- «Памятник снесли - память осталась»: в Латвии пытаются вымарать из национальной истории образ своего знаменитого земляка
- «Сила в правде»: известный российский кинопроизводитель пытается присвоить общенародную истину и на этом немного подзаработать
Свежие комментарии