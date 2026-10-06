В Подмосковье 9 октября завоют сирены: жителей просят не паниковать

Жители Московской области 9 октября в 10:40 услышат звук электросирен, а через три минуты по телевидению и радио передадут сообщение с просьбой не беспокоиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вот и всё. Венгри...
- ИГ Changan отменил с...
- ZS Telex: Венгрия от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым