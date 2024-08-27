Цукерберг: Facebook под давлением Белого дома цензурировал контент на платформе

Американский разработчик, медиамагнат, глава американской корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой принадлежит Facebook, Марк Цукерберг признался, что Белый дом под руководством Джо Байдена оказывал на него давление с целью цензуры контента в соцсетях компании.
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