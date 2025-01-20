Арктические аппетиты Трампа

Ещё даже не успело состояться воцарение нового руководителя Соединённых Штатов Америки, а по всему Северному полушарию уже волной пробежал нервический шорох и робкий шёпот недоумения со стороны политических петрушек всех мастей.
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