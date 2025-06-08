Демешин и РЖД провели объезд терминала ДТУ перед запуском новой мощности порта

МОСКВА, 9 июня, ФедералПресс. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин совместно с руководством АО «Дальтрансуголь» и представителями РЖД открыл новую железнодорожную ветку, соединяющую терминал с магистралью БАМ.
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