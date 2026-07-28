Опубликован график выплат смолянам детских пособий и пенсий в августе

Меры поддержки в следующем месяце получат более 335 000 жителей Смоленской области График выплат детских пособий и пенсий в августе в Смоленской области подготовило региональное управление Социального фонда России.
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