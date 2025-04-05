FTW: Гретцки был подавлен после повторения Овечкиным его рекорда

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки, установивший в 1986 году абсолютный рекорд по числу забитых шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выглядел подавленным, когда на его глазах капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил результат.
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