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Царьград

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"Спустился вниз и не понял": Командира ВСУ взяли в плен русские солдаты

"Спустился вниз и не понял": Командира ВСУ взяли в плен русские солдаты

Русские солдаты взяли в плен командира ВСУ во время боёв в многоэтажном здании в Курахово. Он случайно спустился на этаж, уже занятый российскими военными.

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