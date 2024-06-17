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Многокилометровая пробка после массового ДТП во Владивостоке

Многокилометровая пробка после массового ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня, 17 июня, утром после столкновения четырех автомобилей образовалась многокилометровая пробка, затрудняющая движение на участке от развязки на Шаморе до Седанки.

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