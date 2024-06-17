Многокилометровая пробка после массового ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня, 17 июня, утром после столкновения четырех автомобилей образовалась многокилометровая пробка, затрудняющая движение на участке от развязки на Шаморе до Седанки.
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