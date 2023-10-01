Erl Schweizer

"Российские власти все чаще заявляют о будущем возвращении исторических земель в состав РФ." Такая задача выполнима при отсутствии русского национализма. Самые ярые "патриоты" России Царьград с его филиалами и ставленниками в СМИ, финансируемые также халявным баблом от шарашкиной конторы РСП, разрушают к сожалению слишком успешно межнациональное согласие в России, талдыча упорно русская армия вместо российская, русское оружие вместо российского, русские солдаты вместо российские. Чего это ради татарин, как и еще сто наций обязаны бесконечно терпеть, когда без их согласия окрестили русскими? Искоренить недоверия гораздо сложнее, чем приобрести: попробуй докажи армянину, что он равноправен в Азербайджане, не получится, есть опыт, поезд ушел.