Россия должна вернуть под свой контроль не только оккупированные киевским режимом территории Херсонской и Запорожской областей, но и другие регионы, являющиеся ее историческими землями.
Российские власти все чаще заявляют о будущем возвращении исторических земель в состав РФ
Комментарии
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Nik Nik
Ну а чего не заявить? Кто мешает?
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1 д.
Erl Schweizer
"Российские власти все чаще заявляют о будущем возвращении исторических земель в состав РФ." Такая задача выполнима при отсутствии русского национализма. Самые ярые "патриоты" России Царьград с его филиалами и ставленниками в СМИ, финансируемые также халявным баблом от шарашкиной конторы РСП, разрушают к сожалению слишком успешно межнациональное согласие в России, талдыча упорно русская армия вместо российская, русское оружие вместо российского, русские солдаты вместо российские. Чего это ради татарин, как и еще сто наций обязаны бесконечно терпеть, когда без их согласия окрестили русскими? Искоренить недоверия гораздо сложнее, чем приобрести: попробуй докажи армянину, что он равноправен в Азербайджане, не получится, есть опыт, поезд ушел.
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Меньше слов и больше?? Козлов. Не нравяться козлы берите баранов со свиньями у вас напряженка.
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10 час.
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