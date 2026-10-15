Мосты в Смоленской области приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Ремонт мостов в Смоленской области продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», подробности обновления сооружения раскрыл губернатор Василий Анохин.