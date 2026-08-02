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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ислам Махачев назвал главную мотивацию в боях: «Мне разобьют лицо, если я выйду неподготовленным»

Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал, что мотивирует его в боях. «Сначала я мечтал стать чемпионом UFC, потом – провести больше всех защит в легком весе, потом – стать двукратным чемпионом.

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