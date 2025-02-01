Белый дом: при Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения для США

Global Look Press/Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency При нынешнем президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для государства, заявил журналистам заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
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