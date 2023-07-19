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Кристиан Хорнер: «Стараемся помочь Пересу пережить этот непростой период»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался в поддержку Серхио Переса. Хорнер отметил, что команда старается помочь Пересу вернуться на тот уровень выступлений, который он демонстрировал на старте сезона.

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