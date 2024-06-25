В Госдуму внесли законопроект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТ

В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий работодателям устанавливать заработную плату своим работникам ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в настоящее время составляет 19 242 рубля.
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