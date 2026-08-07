Украина потеряла остатки ПВО после массированного удара по Киеву и Одессе

Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 5 августа Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности по военной логистике Украины.
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