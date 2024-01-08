В Госдуме отчитали полицейского за насмешку над избитой детьми мигрантов девочкой

dmitriev4141 дмитриев Он не один, их целый набор везде, думаю не бесплатно. спасибо колокольцеву. Пусть попробует устроить русского у азеров на такие должности и бесплатно .

Виктор Онегин О чём тут говорить Отношение к уголовному поступку такого ранга на лицо. А госдума (представителей народа )этого даже не знаю как назвать(плохо -засудят,а нейтрально совесть не позволяет) блюстителя порядка только пожурили. Ну вот понимаете ,что для этой верхушки законодательства и управления это как бы рядовое событие. По сути тут рекомендованный и рекомендующий должны где то не на тех постах находиться.