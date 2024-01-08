Депутат Государственной Думы РФ Анастасия Удальцова дала оценку пренебрежительному комментарию полковника полиции из Нижнего Тагила в Сети под новостью об избиении 11-летней девочки детьми из мигрантской семьи.
В Госдуме отчитали полицейского за насмешку над избитой детьми мигрантов девочкой
Комментарии
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dmitriev4141 дмитриев
Он не один, их целый набор везде, думаю не бесплатно. спасибо колокольцеву. Пусть попробует устроить русского у азеров на такие должности и бесплатно .
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11 час.
Виктор Онегин
О чём тут говорить Отношение к уголовному поступку такого ранга на лицо. А госдума (представителей народа )этого даже не знаю как назвать(плохо -засудят,а нейтрально совесть не позволяет) блюстителя порядка только пожурили. Ну вот понимаете ,что для этой верхушки законодательства и управления это как бы рядовое событие. По сути тут рекомендованный и рекомендующий должны где то не на тех постах находиться.
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8 час.
Игорь Василевский
Шум, поднятый депутатом- правильный. Но... Пока это пиар. Вот если бы онав своем посте сообщила, что направила запрос вГенпрокуратуру, вызвала бы Колокольцева на ковер на Охртныйряд и после этого отчиталась бы - поклон тогда в ноги и большое спасибо. Ибо кроме этого начальника по такому же сидит во всех субьектах России. И как то стыдливно молчат о подобных фактах...
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8 час.
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