Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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"Нам юмор шить и творить помогает": забавные истории из швейной жизни

"Нам юмор шить и творить помогает": забавные истории из швейной жизни

Давно ли вы шьëте? Мой опыт насчитывает уже более 7 лет. За это время было всякое - восторг от первого изделия, слезы от петляющей строчки, нервные срывы от ломающейся иголки, поиск идей, похвала близких, пошив на заказ… В общем и взлëты, и падения… И я давно бы всё бросила, но оказалось, творчество дешевле услуг психотерапевта, а чувство юмора спасает даже эффективнее.

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P
Patria
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