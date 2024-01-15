"Нам юмор шить и творить помогает": забавные истории из швейной жизни

Давно ли вы шьëте? Мой опыт насчитывает уже более 7 лет. За это время было всякое - восторг от первого изделия, слезы от петляющей строчки, нервные срывы от ломающейся иголки, поиск идей, похвала близких, пошив на заказ… В общем и взлëты, и падения… И я давно бы всё бросила, но оказалось, творчество дешевле услуг психотерапевта, а чувство юмора спасает даже эффективнее.