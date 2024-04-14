10 простых привычек для сохранения молодости Ирэн ОрлонскаяКосмонавты считаются одними из самых здоровых и физически и психологически подготовленных людей, ведь процесс отбора для полетов в космос требует максимального состояния здоровья.
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